Rockets trekken stand gelijk tegen Warriors

OAKLAND (ANP) -De basketballers van de Houston Rockets staan in de halve finales van de strijd om de NBA-titel weer op gelijke hoogte met Golden State Warriors. De Texaanse ploeg won het uitduel in Oakland met 95-92 en bracht de stand in de best-of-seven serie op 2-2. Voor de titelverdediger was het de eerste thuisnederlaag in de play-offs sinds 2016.

De Rockets maakten in het laatste kwart een achterstand van 12 punten goed. Dat deed de ploeg met name dankzij James Harden, goed voor 30 punten, en Chris Paul die tot 27 punten kwam. Bij de Warriors waren Stephen Curry (28 punten) en Kevin Durant (27) de topschutters. Het vijfde duel is donderdag in Houston.