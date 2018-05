Schaatsoscar voor Noorse sprinter Lorentzen

Schaatser Havard Lorentzen is voor zijn sterke seizoen beloond met de Oscar Mathisen Award. De Noor krijgt de prestigieuze prijs voor zijn overwinning op de 500 meter op de Olympische Spelen in Gangneung. Voor Noorwegen was het de eerste gouden olympische plak op die afstand sinds 1948.

De 25-jarige Lorentzen eindigde op de 1000 meter in Zuid-Korea kort achter de Nederlander Kjeld Nuis als tweede.

De Oscar Mathisen Award wordt uitgereikt voor de meest bijzondere prestatie van het seizoen. Vorig jaar ging de prijs naar Sven Kramer voor zijn gouden race op de 10 kilometer bij de wereldkampioenschappen afstanden. De Fries kreeg de award eerder in 2007. Onder anderen Ireen Wüst en Jorrit Bergsma kregen de Oscar Mathisen Award ook uitgereikt.

De Noor Oscar Mathisen won tussen 1098 en 1914 vijf keer de wereldkampioenschappen allround.