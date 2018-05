Van Rijsselberghe werkt weer hard aan zichzelf

Het ,,mooiste” compliment kreeg hij eind vorige maand in Hyères van oud-wereldkampioen Nick Dempsey. ,,Dorian, je vaart als een natte krant, maar je geeft niet op. Dat vind ik mooi”, zei de Britse windsurfcoach tegen Van Rijsselberghe.

De tweevoudig olympisch kampioen uit Texel kreeg naar eigen zeggen een ,,kick” van die woorden van Dempsey, de man die hij zowel bij Londen 2012 als Rio 2016 naar olympisch zilver verwees. ,,En dat had ik in Frankrijk wel even nodig.”

De jaarlijkse wereldbeker in Hyères verliep dramatisch voor Van Rijsselberghe. Hij eindigde troosteloos op de 27e plek. ,,In elke race dacht ik: ik stop ermee. Maar als ik daar de strijd had opgegeven, was ook Tokio 2020 meteen uit beeld verdwenen. Dan was het gedaan geweest en was mijn leven een andere kant opgegaan. Ik ben nu blij dat ik in Hyères op karakter heb doorgezet.”

Van Rijsselberghe (29) besloot vorig jaar te beginnen aan een nieuwe olympische campagne. Hij wilde het op een nieuwe manier gaan aanpakken: minder bij zijn gezin (vrouw en dochtertje) in Los Angeles weg zijn, en gerichter trainen en wedstrijden varen; kortom meer balans in zijn leven als topsporter en huisvader. Zijn vertrouwde coach Aaron McIntosh uit Nieuw-Zeeland had daarbij zijn bedenkingen al, uit sportief opzicht, en zelf kreeg ‘DVR’ in Hyères de pijnlijke rekening gepresenteerd.

,,Ik had werkelijk geen flauw idee wat ik op het water aan het doen was. Alles ging veel te snel voor mij. Ik kwam vooral kracht en uithoudingsvermogen tekort. Ik kon de spanning in mijn lijf niet vasthouden. Achteraf kwam Hyères voor mij, maar ook voor bijvoorbeeld het thuisfront misschien wel op het juiste moment. Mijn vrouw Sasha dacht altijd van: ‘Ach, Dorian kan heel goed surfen, die fietst de overwinningen toch wel binnen’. Nou, die 27e plaats heeft wel een ander bewustzijn gecreëerd. Je zou bijna kunnen gaan denken dat ik het met opzet heb gedaan om meer begrip te kweken.”

Inmiddels werkt Van Rijsselberghe weer hard aan zichzelf als windsurfer, onder meer deze week bij de regatta in Medemblik. ,,Ik heb nog ruim twee maanden voor het WK in Aarhus. Daar moet ik voor de eerste keer echt goed zijn. Dat kan ik, dat weet ik uit ervaring.”