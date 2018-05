Viviani sprint naar vierde etappezege in Giro

Elia Viviani heeft de zeventiende etappe van de Ronde van Italië aangrepen om opnieuw te laten zien wie de snelste renner van het peloton is. De Italiaan van Quick-Step Floors sprintte in de straten van Iseo naar zijn vierde etappezege van deze Giro.

Viviani drukte zijn wiel net iets eerder over de streep dan de Ier Sam Bennett. Danny van Poppel kwam weer net iets tekort. De sprinter van Team LottoNL-Jumbo finishte als vierde, vlak achter de Italiaan Niccolò Bonifazio.

Simon Yates handhaafde zich in het peloton, net als zijn belangrijkste concurrenten. De Britse drager van de roze leiderstrui begint met een voorsprong van 56 seconden op nummer twee Tom Dumoulin aan de drie bergetappes die nu op de agenda staan.

Het regende aanvallen in een heuvelachtige etappe met een vlak einde. Vanaf de start in Riva del Garda probeerden veel renners te voorkomen dat de sprinters net als waarschijnlijk zondag tijdens de slotrit nog een kans kregen. Wout Poels, Ben Hermans, Luis Léon Sánchez en Alessandro De Marchi hielden het lang vol. Zij werkten goed samen maar werden toch achterhaald door een jagend peloton. Maurits Lammertink was de laatste die het alleen probeerde. De dappere poging van de Nederlander van Katjoesja Alpecin strandde ruim twee kilometer voor de finish.

De renners van Team LottoNL-Jumbo houden vertrouwen in Van Poppel. Ze hielden het tempo zo hoog dat de ene na de ander vluchtpoging mislukte. Van Poppel kon zijn hard werkende ploeggenoten tijdens de massasprint echter opnieuw niet belonen. Hij kwam nog even op kop maar mist nog steeds de snelheid om erkende spurters als Viviani en Bennett te verrassen.