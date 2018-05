Zeilduo Zegers/Van Veen uitgeschakeld

Het olympische 470-zeilduo Afrodite Zegers/Anneloes van Veen kan op het EK in Bulgarije de titel niet meer prolongeren. Het Nederlandse tweetal bezet na vijf dagen in Bourgas de elfde plaats in het klassement en mag daardoor niet aan de afsluitende medalrace deelnemen.

Zegers en Van Veen eindigden woensdag in de tiende en elfde race als negentiende en zestiende. De nummer vier van de Spelen van Rio kwam drie punten tekort om aan de medalrace deel te mogen nemen. Tina Mrak/Veronika Macarol uit Sloveniƫ leiden het klassement na elf races.