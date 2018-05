Zieke Meintjes stapt uit Giro

Wielrenner Louis Meintjes gaat woensdag niet meer van start in de Ronde van Italië. De Zuid-Afrikaan van Dimension Data is grieperig en houdt het na zestien etappes voor gezien. Meintjes reed een tegenvallende Giro. De nummer acht van de Tour de France van vorig jaar stond slechts 46e op meer dan een uur van leider Simon Yates.

,,Helaas heeft Louis moeten opgeven met wat lijkt op een virale infectie. Hij heeft nu ook koorts waardoor het niet mogelijk is de Giro uit te rijden”, meldde teamarts Adrian Rotunno. ,,Het is jammer dat ik de Giro niet kan uitrijden, maar mijn lichaam werkt niet mee”, aldus de 26-jarige Zuid-Afrikaan die bezig was met zijn eerste Giro. ,,Ik kreeg de indruk dat mijn vorm groeiende was, helaas kan ik geen rol spelen in de komende bergetappes.” Dimension Data raakte eerder al de Spanjaard Igor Anton kwijt.