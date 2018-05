Bekkering/Duetz blijft leiden in Medemblik

Het olympische zeilduo Annemiek Bekkering/Annette Duetz gaat ook na de derde wedstrijddag tijdens de regatta in Medemblik nog aan de leiding. Het tweetal, zevende bij de Zomerspelen van Rio 2016, zette donderdag op het IJsselmeer in de 49erFX een sterke serie neer: eerste, derde en tweede. Na negen races heeft het Nederlandse koppel een voorsprong van twee punten op het Britse duo Charlotte Dobson/Saskia Tidey.

In de Laser Radial verstevigde Daphne van der Vaart haar koppositie met de derde en tweede plaats. Maxime Jonker staat tweede in het klassement, op vier punten van haar landgenote. Marit Bouwmeester, die in Medemblik haar eigen programma afwerkt, kwam alleen in de vijfde race in actie en die sloot de olympisch kampioene met winst af.

Bij de windsurfers bleef Lilian de Geus vooralsnog derde in het klassement na negen races. Bij de mannen klom Kiran Badloe naar de vierde plaats. Tweevoudig olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe belandde op de twintigste plek na een moeizame dag.