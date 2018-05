Bertens moeizaam naar kwartfinales Neurenberg

Kiki Bertens ligt nog altijd op koers voor haar derde eindzege op rij in het toernooi van Neurenberg, maar de Nederlandse tennisster moest diep gaan om de kwartfinales te bereiken. De titelverdedigster won in drie sets van de Duitse Mona Barthel: 6-7 (2) 6-2 6-4.

De 26-jarige Westlandse zou eigenlijk woensdag haar partij in de tweede ronde van het WTA-toernooi in de Duitse stad spelen, maar door aanhoudende regenval werd het hele programma toen geschrapt. Een dag later zorgde de regen opnieuw voor vertraging, maar mocht ze uiteindelijk toch de baan op. De eerste set had ze de nodige moeite met Barthel, de nummer 122 van de wereld. De Duitse won die set in de tiebreak.

Daarna nam Bertens, de nummer achttien van de wereld die als derde is geplaatst in Neurenberg, het initiatief over. Ze pakte de volgende twee bedrijven en kan zich gaan opmaken voor een duel in kwartfinales met de Belgische Kirsten Flipkens.