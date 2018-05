Blessure houdt Gatlin uit 100 meter in Eugene

De Amerikaanse sprinter Justin Gatlin heeft zich afgemeld voor de Diamond League in Eugene. De wereldkampioen op de 100 meter zou het zaterdag opnemen tegen onder anderen landgenoot Christian Coleman, de wereldkampioen indoor over 60 meter en nummer twee op de 100 meter bij de laatste WK in Londen. Gatlin heeft echter wat last van zijn rechterhamstring en slaat daarom de wedstrijd in Eugene over.

,,Hij moet 100 procent zijn om mee kunnen doen aan een race van zo’n hoog niveau”, verklaarde zijn manager. Naast Coleman staan met Su Bingtian uit China, de Brit Chijindu Ujah en de Amerikaan Ronnie Baker, met 9,97 de snelste man van dit seizoen, meer rappe mannen aan de start van de 100 meter.

Gatlin eindigde bij de Diamond League in Shanghai teleurstellend als zevende op de 100 meter in 10,20. De 36-jarige Amerikaan revancheerde zich bij de Golden Grand Prix in Osaka, waar hij zegevierde in 10,06.