Dumoulin: missie geslaagd

Tom Dumoulin was een tevreden wielrenner aan de meet van de achttiende etappe van de Ronde van Italië. Hij zette op 2 kilometer van de top van de Prato Nevoso een versnelling in die rozetruidrager Simon Yates te machtig was. De titelverdediger halveerde het verschil met de Brit in het algemeen klassement en hoeft nog maar 28 seconden goed te maken. ,,Het ging super, ik kan niet anders dan tevreden zijn. Missie geslaagd”, zei Dumoulin aan de finish.

De Limburger durfde nog niets over het vervolg te voorspellen. De komende twee etappes zijn zware bergritten. ,,Dat kan andere koek zijn. Vandaag was een rustig ritje, maar op het einde was het loeizwaar. Voor iedereen, hè. Maar ik kan niks zeggen over hoe het nu verder zal gaan. We gaan we het zien.”

De lange rit van 196 kilometer was saai, volgens Dumoulin. ,,Iedereen sukkelde een beetje in slaap. Ik voelde me ook een beetje moe, maar ik denk dat iedereen dat heeft. In de finale kon ik me weer een beetje oprichten. Ik had het eerst niet door dat Yates niet kon volgen. Ik dacht: ik volg Domenico Pozzovivo en Chris Froome, en toen zag ik ineens dat Yates was gelost. Mooi dat ik weer wat ben ingelopen op Yates.”

De negentiende rit op vrijdag telt vier cols, waarvan de Colle delle Finestre de langste is. De aankomst is bergop naar Bardonecchia. In de twintigste etappe zit het venijn in de staart met drie cols van eerste categorie achter elkaar. De aankomst is opnieuw bergop in Cervinia. ,,Dat zijn veel zwaardere ritten. We gaan het zien wat er gebeurt. Dit was in ieder geval een mooie dag”, aldus Dumoulin.