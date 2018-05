Dumoulin pakt tijd terug op Yates

Tom Dumoulin heeft de spanning in de Ronde van Italië helemaal teruggebracht. De titelverdediger plaatste in de achttiende etappe van de Giro een succesvolle aanval op 2 kilometer van de finish bergop in Prato Nevoso. Rozetruidrager Simon Yates kon niet volgen en verloor een kleine halve minuut op de Nederlander, die het verschil in het algemeen klassement halveerde.

De achterstand van Dumoulin bedraagt nog maar 28 seconden. Er volgen nog twee zware bergetappes en zondag de slotrit in Rome. ,,We gaan zien wat er nog gaat gebeuren, maar dit is mooi”, sprak de kopman van Team Sunweb kort na de finish. ,,Het was een saaie rit, maar in de finale kon ik me weer oprichten. Ik dacht: ik ga achter Pozzovivo en Froome aan. Toen zag ik ineens dat Yates gelost was. Het was een mooie dag.”

Dumoulin deed niet mee om de ritzege. De winst in de etappe ging naar Maximilian Schachmann. De Duitser van Quick-Step bleef met de Spanjaard Ruben Plaza (tweede) en de Italiaan Mattia Cattaneo (derde) vooraan over van een vroege vluchtgroep van twaalf renners. Die waren met een voorsprong van 15 minuten op de groep met alle klassementsrenners aan de slotklim begonnen.

De Nederlanders Jos van Emden (Lotto-Jumbo) en Boy van Poppel (Trek), maakten ook deel uit van de vluchtgroep. Van Emden arriveerde ruim drie minuten na Schachmann als achtste aan de finish, Van Poppel verloor nog vele minuten. Dumoulin eindigde als dertiende op elf minuten van de winnaar.

Aanvankelijk ging Yates mee in het wiel van Dumoulin toen die demarreerde. Maar bij aan aanval van Chris Froome (Team Sky) moest de Britse renner van Mitchelton-Scott passen, terwijl Dumoulin wel in het spoor van Domenico Pozzovivo de viervoudig Tourwinnaar bijhaalde.