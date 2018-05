André Greipel heeft ook de tweede etappe van de Ronde van België gewonnen. Het was een rit van Lochristi naar Knokke-Heist over 150 kilometer. De Duitser van Lotto-Soudal was in de massasprint net iets sneller dan de Nederlander Wouter Wippert en de Belg Tim Merlier. Greipel had ook de openingsrit gewonnen.

De Ronde van België telt dit jaar vijf etappes. Vrijdag volgt een individuele tijdrit over ruim 10 kilometer. Greipel leidt uiteraard ook het algemeen klassement.