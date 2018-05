Haase loot als achtste geplaatste Goffin

Robin Haase treft het niet in de eerste ronde van Roland Garros. De Haagse tennisser werd tijdens de loting van het grandslamtoernooi van Parijs gekoppeld aan David Goffin. De Belg is als achtste geplaatst in Parijs, Haase is de nummer 44 van de wereld.

Haase en Goffin speelden vijf keer eerder tegen elkaar en de Belg was vier keer de sterkste. De laatste keer was eerder deze maand in de masters van Madrid. Haase wist vorig jaar in Gstaad zijn enige zege op Goffin te boeken.

Rafael Nadal, die het Franse Open vorig jaar voor de tiende keer won, begint de jacht op zijn elfde titel tegen de Oekraïner Aleksandr Dolgopolov, de nummer 54 van de wereld. Het wordt hun tiende ontmoeting. Van de vorige negen won de Spaanse gravelkoning Nadal zeven keer.

Nummer twee van de plaatsingslijst is de Duitser Alexander Zverev. Hij treft in de eerste ronde de Litouwer Ricardas Berankis.