Jakobsen grijpt naast eindzege in Noorwegen

Fabio Jakobsen heeft op de laatste dag van de Ronde van de Fjorden de eindzege moeten afstaan aan zijn Zwitserse rivaal Michael Albasini. De Nederlandse wielrenner kwam in de derde etappe over 185 kilometer tussen Farsund en Egersund, met de nodige heuvels, als 29e over de finish, op 26 seconden van de Belgische winnaar Bjorg Lambrecht. Albasini (37) eindigde als tweede en verzekerde zich daarmee van de eerste plaats in het eindklassement.

Pim Ligthart, die donderdag als vierde finishte, belandde op de derde plek in de eindstand achter Lambrecht. De 21-jarige Jakobsen duikelde naar de 22e plaats in de eindrangschikking.