Ook Hogenkamp naar laatste kwalificatieronde

Na Arantxa Rus heeft ook Richèl Hogenkamp zich geplaatst voor de derde en laatste ronde van het kwalificatietoernooi op Roland Garros. Hogenkamp was in drie sets te sterk voor Ons Jabeur, een tennisster uit Tunesië. De setstanden waren 7-6 (7) 6-2 en 7-5.

Hogenkamp gaat met Bianca Andreescu strijden om een plaats in het hoofdtoernooi op de Open Franse tenniskampioenschappen. De pas zeventienjarige Canadese schakelde de Bulgaarse Viktorija Tomova uit nadat ze eerder al had gewonnen van de Wit-Russische Vera Lapko, die als eerste geplaatst was in het kwalificatietoernooi.

Rus, die won van de Oostenrijkse Julia Grabher, neemt het op tegen de Italiaanse Deborah Chiesa.

Ook Bibiane Schoofs is nog actief in het kwalificatietoernooi.