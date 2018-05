Regen zit Bertens dwars in Neurenberg

Het geduld van tennisster Kiki Bertens wordt flink op de proef gesteld. De 26-jarige Westlandse zou eigenlijk woensdag haar partij in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Neurenberg spelen, maar door aanhoudende regenval werd het hele programma toen geschrapt. Een dag later zorgt de regen opnieuw voor vertraging.

De partij van Bertens tegen de Duitse Mona Barthel zou eigenlijk om 10.00 uur beginnen, maar ook toen regende het. Beide tennissters verschenen rond de middag wel op het gravel om in te slaan, maar de baan bleek te zacht om op te spelen. De partij is nu verplaatst naar 14.30 uur.

Als Bertens wint van Barthel en het droog blijft, komt ze later op donderdag nogmaals in actie. Ze neemt het dan in de kwartfinales op tegen Kirsten Flipkens uit Belgiƫ. Bertens schreef het Duitse toernooi de afgelopen twee jaar op haar naam.