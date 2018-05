Stroeve start golfer Luiten op Wentworth

Golfer Joost Luiten heeft na zijn mislukte optreden vorige week in de Belgian Knockout zijn draai nog niet gevonden. Ook in de eerste ronde van het belangrijke BMW PGA Championship nabij Londen liep het niet naar wens. De Rotterdammer noteerde op de golfbaan van Wentworth 73 slagen, 1 boven par. Hij zette vijf bogeys tegenover vier birdies en bezet in de voorlopige tussenstand de 75e positie.

Zijn achterstand op de twee koplopers is zeven slagen. De Zuid-Afrikanen Dean Burmeister en Darren Fichardt leiden met 66 slagen (-6). Nog niet alle golfers zijn klaar met hun eerste ronde in het toernooi, dat 6 miljoen euro aan prijzengeld heeft te verdelen.