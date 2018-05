Trump stemt in met boete voor knielen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft ingestemd met het besluit om American footballers een geldboete te geven als ze knielen tijdens het volkslied voorafgaande aan een wedstrijd. Hij zei dat als reactie op de maatregel van de National Football League (NFL).

Afgelopen seizoen kwam het geregeld voor dat sporters uit de NFL, maar ook uit de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA, knielden als de ‘The Star-Spangled Banner’ klonk. Daarmee protesteerden zij tegen het politiegeweld tegen vooral zwarte Amerikanen. Trump vond dat respectloos en noemde de American footballers die knielden in een tweet zelfs ‘hoerenzonen’ die ontslag op staande voet verdienden.

Trump was het nu eens met de boete, maar kon minder waarderen dat de spelers die niet willen staan tijdens het volkslied mogen achterblijven in de kleedkamer. ,,Dat vind ik niks. Je moet staan, trots zijn op het volkslied. Anders moet je niet meedoen. Eigenlijk hoor je dan niet in dit land thuis”, meldde Trump aan Fox News.