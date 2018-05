Weer tweede tijd Verstappen achter Ricciardo

Max Verstappen heeft ook in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Monaco de tweede tijd neergezet. De Nederlandse coureur van Red Bull moest op het smalle stratencircuit net als in de eerste training alleen zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo voor zich dulden.

Ricciardo noteerde zelfs een baanrecord van 1.11,841. De tijd van Verstappen gold lang als snelste rondje ooit in het prinsdom, maar Ricciardo dook in de tweede helft van de sessie onder de 1.12,035 van de Limburger. De snelle tijden van Verstappen en Ricciardo geven hoop op een goede kwalificatie op zaterdag. De Nederlander aast dan op zijn eerste poleposition in de Formule 1.

Ferrari en Mercedes konden in de trainingen niet tippen aan Red Bull. Sebastian Vettel stuurde zijn Ferrari naar de derde tijd; hij was meer dan een halve seconde langzamer dan Ricciardo. Lewis Hamilton, de regerend wereldkampioen en leider in de WK-stand, noteerde in zijn Mercedes de vierde tijd op bijna zeven tienden van de Australiƫr.