Aru stapt af in Giro

Fabio Aru is tijdens de negentiende etappe van de Ronde van Italië afgestapt. De Italiaanse kopman van UAE Team Emirates moest al tijdens de eerste beklimming lossen en stapte vervolgens een volgauto in.

Aru eindigde een keer als tweede en derde in de Giro. In deze ronde kon hij niet overtuigen. Hij stond 27e in het klassement op ruim 45 minuten van klassementsleider Simon Yates. De negentiende etappe telt vier bergen, met de Colle delle Finestre halverwege en de aankomst bergop op de Jafferau als blikvangers.

Tom Dumoulin pakte in de rit van donderdag een kleine halve minuut terug op Yates en de Limburger halveerde daarmee zijn achterstand op de Britse drager van het roze. Het verschil tussen de twee titanen van de Giro bedraagt nog maar 28 tellen.