Barty geeft in Straatsburg op met blessure

Ashleigh Barty kent geen fijne aanloop naar Roland Garros. De Australische tennisster gaf vrijdag in de halve eindstrijd van het toernooi van Straatsburg op met een blessure. Barty, de nummer zeventien van de wereld, was in de Franse stad als eerste geplaatst.

Het is nog niet duidelijk wat voor blessure Barty precies heeft en of deelname aan het grandslamtoernooi in Parijs in gevaar komt. De tennisster kan in de tweede ronde van Roland Garros al tegenover Serena Williams komen te staan.

Anastasia Pavlioetsjenkova uit Rusland bereikte door de opgave van Barty de eindstrijd. De Russische speelt daarin tegen Dominika Cibulkova. De tennisster uit Slowakije rekende in drie sets af met de Roemeense Mihaela Buzarnescu (2-6 7-6 (5) 6-1).