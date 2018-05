Finale Van Gelder bij internationale rentree

Turner Yuri van Gelder heeft zijn internationale rentree opgeluisterd met een plek in de finale aan de ringen. Bij de wereldbekerwedstrijd in Osijek kwalificeerde de 35-jarige Brabander zich als zesde voor de finale van zondag met acht turners. Van Gelder kwam in de kwalificatie tot een score van 14,000. Denis Abliazin uit Rusland was de beste met 15,000.

Van Gelder maakt in de Kroatische stad zijn rentree in het internationale circuit. De ringenspecialist werd bijna twee jaar geleden tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro naar huis gestuurd, omdat hij na de kwalificaties een nacht op stap was geweest buiten het atletendorp. Het leidde tot een rechtszaak en een vertrek uit de nationale ploeg.

Bondscoach Bram van Bokhoven liet de Brabander buiten zijn selectie die toewerkt naar de Spelen van 2020 in Tokio. Van Gelder moet zich nu financieel zelf zien te redden. Dankzij een sponsor kan de ringenspecialist meedoen aan een aantal wereldbekerwedstrijden.