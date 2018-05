Froome: dit nog nooit meegemaakt

Chris Froome verbaasde vrijdag in de Ronde van Italië door in de zware bergetappe van Venaria Reale naar Bardonecchia 80 kilometer voor het einde solo weg te rijden. De Brit liet de concurrentie ver achter zich en steeg in het klassement van de vierde naar de eerste plaats.

,,Dit heb ik nog nooit gedaan, 80 kilometer in mijn eentje voorop gereden in een bergetappe”, aldus Froome over een van de mooiste zeges uit zijn loopbaan. ,,Maar ik moest het wel op deze manier doen. Mijn achterstand in het klassement was te groot om tot de laatste klim te wachten. Complimenten aan mijn team, de tactiek pakte goed uit. Hopelijk kan ik het nu de komende dagen afmaken.”

Froome verdedigt in de laatste twee dagen van de Giro 40 seconden voorsprong op Tom Dumoulin. De Limburger is de enige overgebleven concurrent van Froome, die de Giro nog nooit won.