Froome grijpt macht in Giro, Dumoulin tweede

Chris Froome heeft in de Ronde van Italië voor een enorme verrassing gezorgd door de leiding in het klassement over te nemen van Simon Yates. De Britse renner van Team Sky koos in de zware bergetappe van Venaria Reale naar Bardonecchia 80 kilometer voor het einde voor een aanval en niemand wist hem te volgen.

De Nederlander Tom Dumoulin finishte als vijfde, gaf meer dan 3 minuten toe en blijft tweede in het klassement. Yates had een totale off-day en speelt in de strijd om de eindzege geen rol van betekenis meer.

Dumoulin, die de Giro vorig jaar op zijn naam schreef, krijgt zaterdag tijdens de voorlaatste etappe de laatste kans om de roze trui alsnog te bemachtigen. Voor de renners wacht dan opnieuw een zware bergrit. Dumoulin moet ruim een halve minuut zien goed te maken op Froome, die zaterdag voor het eerst in zijn wielerloopbaan in de roze leiderstrui rijdt.

De Giro kent met de ontwikkelingen van vrijdag erbij een bizar verloop. De 25-jarige Yates leek onverslaanbaar. Zondag nog won de renner van Mitchelton-Scott op overtuigende wijze de vijftiende etappe en vergrootte hij het gat met Dumoulin tot 2 minuten. Yates zag zijn voorsprong in de tijdrit van dinsdag teruglopen. Donderdag bleek hij ook bergop kwetsbaar en vrijdag knakte de leider definitief.

Daarmee leek de weg naar een tweede eindzege op rij vrij voor Dumoulin, maar de Limburger zag de voorsprong van de sterke Froome vrijdag in de zware bergrit alleen maar verder oplopen. Dumoulin finishte uiteindelijk op 3.23 van de winnaar.

Yates viel weg uit de top tien van het klassement.