Haar gaat talenten AZ trainen

ALKMAAR – Martin Haar blijft toch nog betrokken bij AZ. Hij gaat komend seizoen drie dagen per week met jeugdspelers van zijn geliefde club uit Alkmaar werken.

Haar was de afgelopen twee seizoenen trainer van Jong AZ en maakte vorige maand bekend dat hij bij de amateurs van RKVV Velsen aan de slag gaat. Die functie gaat hij combineren met een rol in de jeugdopleiding van AZ. “Ik vind het nog veel te leuk om met talenten te werken”, zegt hij op de website van AZ. “Daarnaast wilde de club mij niet kwijt. Dat heeft ertoe geleid dat ik komend seizoen twee ochtenden en een middag meedraai.”

Haar voetbalde in de jaren tachtig 96 duels voor AZ. Sinds 1994 was hij assistent van hoofdtrainers als Willem van Hanegem, Co Adriaanse, Louis van Gaal, Ronald Koeman, Dick Advocaat en Gertjan Verbeek. Hij maakt zich op voor zijn 25e seizoen bij de verliezend finalist van de KNVB-beker.