Hogenkamp treft Sjarapova op Roland Garros

Tennisster Richel Hogenkamp heeft via de kwalificaties het hoofdtoernooi van Roland Garros bereikt en daarin treft ze een tweevoudig winnares in Parijs. De 26-jarige Doetinchemse neemt het in de eerste ronde op tegen Maria Sjarapova, die het grandslamtoernooi in Parijs in 2012 en 2014 op haar naam schreef. Sjarapova is de nummer 28 van de plaatsingslijst.

Hogenkamp trof de Russische tennisdiva drie jaar geleden ook al op Wimbledon. Ze had toen eveneens via de kwalificaties het hoofdtoernooi bereikt en drong door tot de tweede ronde. Daarin bleek Sjarapova te sterk (3-6 1-6).

De vijfvoudig grandslamwinnares en voormalig nummer 1 van de wereld heeft na een dopingschorsing moeite om haar oude niveau weer terug te vinden. Sjarapova (31) presteerde de afgelopen weken wel goed op gravel, met een plek in de kwartfinales in Madrid en de halve finales in Rome.

Hogenkamp werkte zich deze week met succes door de kwalificaties in Parijs. Ze was vrijdag in de derde en laatste ronde te sterk voor voor de zeventienjarige Bianca Andreescu uit Canada: 6-3 7-6 (9). De nummer 134 van de wereldranglijst bereikte vorig jaar als qualifier de tweede ronde van Roland Garros.