Leider Yates moet al vroeg lossen in Giro

Klassementsleider Simon Yates is al vroeg in de problemen geraakt in de negentiende etappe van de Ronde van Italië. De drager van de roze trui verloor de aansluiting met het peloton tijdens de gevreesde beklimming van de Colle delle Finestre, de hoogste berg van deze Giro.

Tom Dumoulin kan voorlopig wel mee met de beste klassementsrijders. De titelverdediger stond voor de etappe slechts 28 seconden achter op Yates. Die achterstand heeft hij inmiddels ruimschoots goedgemaakt.

Yates kon het tempo van Team Sky, de ploeg van Chris Froome, niet volgen. Hij moest donderdag in de slotfase van de achttiende rit ook al toegeven op Dumoulin en Froome. Zo’n tachtig kilometer voor de finish rijdt Yates al op ruim twee minuten achterstand.

De negentiende etappe telt vier bergen, met de Colle delle Finestre halverwege en de aankomst bergop op de Jafferau als blikvangers. Dumoulin verdedigt in het algemeen klassement een voorsprong van bijna drie minuten op Froome. Zaterdag staat er nog een zware bergetappe op het programma. De Ronde van Italië eindigt zondag met een vlakke rit naar Rome.