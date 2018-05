Luiten al klaar op Wentworth

Voor golfer Joost Luiten zit het BMW PGA Championship er al na twee ronden op. De 32-jarige Rotterdammer wist zich vrijdag weliswaar iets te verbeteren ten opzichte van zijn eerste ronde over de golfbaan van Wentworth, maar net niet genoeg om de cut te halen. Luiten had 71 slagen nodig voor zijn tweede omloop, 1 onder het baangemiddelde (vijf birdies, vier bogeys).

Een dag eerder was hij binnengekomen na 73 slagen. Met een totaal van 144 moet Luiten naar huis. Hij had één slag minder moeten doen om ook in het weekeinde te mogen spelen op het hoog aangeschreven toernooi uit de Europese Tour, dat over een prijzenpot van 6 miljoen euro beschikt. Luiten werd vorige week op de Belgian Knockout, een nieuw toernooi met een alternatieve opzet, ook al vroeg uitgeschakeld.

De Noord-Ier Rory McIlroy gaat aan kop in Virginia Water met 132 slagen. McIlroy heeft drie slagen voorsprong op zijn eerste achtervolgers.