Middelkoop naar tiende dubbelfinale

Matwé Middelkoop heeft voor de tiende keer in zijn tennisloopbaan een finale in het dubbelspel bereikt. In het Franse Lyon was de 34-jarige Brabander met zijn Tsjechische gelegenheidspartner Roman Jebavý te sterk voor het Franse duo Hugo Nys/Jonathan Eysseric: 7-5 6-1.

Middelkoop wist in zijn voorgaande negen finales zes keer te winnen. Eind april was de Nederlandse dubbelspecialist verliezend finalist met zijn Argentijnse partner Andrés Molteni.

Op het gravel van Lyon gaat Middelkoop op voor zijn zevende ATP-titel. Middelkoop won dit jaar al twee ATP-toernooien met Robin Haase aan zijn zijde, in Pune en Sofia. In 2016 en 2017 veroverde hij ook steeds twee titels.