Oomen: het was een gekkenhuis

Sam Oomen wist niet wat hij meemaakte toen Chris Froome vrijdag in de zware bergrit van de Giro al op 80 kilometer van de finish er in zijn eentje vandoor ging. ,,Ik schrok wel een beetje van de controle en macht die Sky had. Opeens lag alles uit elkaar. Het was een groot gekkenhuis”, aldus de Nederlander van Sunweb, die als achtste eindigde en in het klassement nu tiende is.

,,Ik ben wel tevreden over hoe ik zelf heb gereden. Maar ergens knaagt er wel iets. Ik kon op de Finestre niet met de besten mee. Ik vraag me af wat ik anders had moeten doen en hoe ik Tom Dumoulin beter had kunnen helpen, maar daar heb ik niet zo snel een antwoord op”, aldus Oomen, die hoopt dat zijn ploeggenoot de veertig seconden achterstand zaterdag in de volgende bergrit nog kan goedmaken. ,,Ik verbaas me nergens meer over in deze Giro. Op Froome kun je geen peil trekken. Laten we hopen dat hij morgen een off-day heeft. Voor het lef dat Froome toont, kun je alleen maar bewondering hebben. Hij zet de Giro op z’n kop.”