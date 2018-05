Reef: hopen op inzinking van Froome

Marc Reef had veel scenario’s in zijn hoofd, maar wat vrijdag in de Ronde van Italië gebeurde, kon de ploegleider van Sunweb maar moeilijk geloven. ,,Dit had ik totaal niet verwacht. We wisten wel dat dit een lastige rit zou zijn en dat het klassement op de kop zou gaan. Dat Yates er zo doorheen zakt en Froome zo sterk zou zijn, zagen we niet aankomen”, aldus Reef, die zijn kopman Tom Dumoulin als vijfde zag finishen.

Chris Froome ging 80 kilometer voor de finish er in zijn eentje vandoor. Reef: ,,We dachten: het is nog zo ver. Als we het verschil beperkt houden, moet hij op de laatste klim wel stil komen te staan. Maar dat gebeurde dus niet.”

De Giro eindigt zondag in Rome. Dumoulin, de winnaar van vorig jaar, moet veertig seconden op Froome zien goed te maken. ,,Zaterdag is de laatste lastige dag. Alles is nog mogelijk. Eerst hoopten we op een inzinking van Yates. Dat is gebeurd. Nu hopen we op een inzinking van Froome”, zo blijft Reef hoopvol.