Rockets missen Paul tegen Warriors

Houston Rockets kan in de zesde wedstrijd van de halve finales in de NBA tegen Golden State Warriors geen beroep doen op Chris Paul. De spelmaker heeft een dijbeenblessure.

Tweevoudig olympisch basketbalkampioen Paul liep de blessure donderdag op in de vijfde ontmoeting met de Warriors. Houston Rockets won met 98-94 en is in de best-of-sevenserie nog één zege verwijderd van de eindstrijd.

Of Paul in een eventuele zevende wedstrijd tegen de regerend kampioen wel kan meespelen, is nog niet duidelijk. Houston Rockets stond in 1995 voor het laatst in de finale van de NBA.