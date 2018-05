Rus als ‘lucky loser’ alsnog op Roland Garros

Arantxa Rus is alsnog toegelaten tot het hoofdtoernooi van Roland Garros. De Nederlandse tennisster verloor vrijdag in de laatste kwalificatieronde van de Italiaanse Deborah Chiesa. Rus kreeg daarna van de organisatie te horen dat ze als zogenoemde ‘lucky loser’ alsnog is toegelaten.

De nummer 106 van de wereld speelt in de eerste ronde tegen Sloane Stephens. De Amerikaanse won vorig jaar de US Open, maar zakte daarna ver weg. Deze week ging Stephens bij het graveltoernooi van Neurenberg al in de eerste ronde onderuit.

Rus deed in 2013 voor het laatst mee aan het hoofdtoernooi van Roland Garros. Een jaar eerder bereikte de speelster uit Monster zelfs de vierde ronde.

Met Rus erbij doen er nu vier Nederlanders mee in Parijs. Robin Haase, Kiki Bertens en Richel Hogenkamp zijn de andere drie.