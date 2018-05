Springruiters teleurstellend zevende in Rome

De Nederlandse springruiters hebben een tegenvallend resultaat neergezet bij de Nations Cup in Rome. De equipe van bondscoach Rob Ehrens moest genoegen nemen met de zevende plek. Vorige week was Oranje bij de eerste wedstrijd van dit seizoen in La Baule nog als tweede geëindigd.

Net als in Frankrijk wist alleen Harrie Smolders in Rome twee keer foutloos te blijven, dit keer op de rug van Capital Colnardo. Jeroen Dubbeldam incasseerde met Zenith SFN in de eerste ronde acht strafpunten, in de tweede omloop wierp de combinatie er ook een balk af. Leopold van Asten eindigde met VDL Groep Miss Untouchable ook op twaalf strafpunten, Michel Hendrix gooide er met Baileys na een foutloze openingsronde één balk af.

Oranje eindigde daardoor op een totaal van zestien strafpunten. De Italiaanse springruiters wonnen voor eigen publiek met slechts vier strafpunten, voor de Verenigde Staten en Zwitserland (beide acht).