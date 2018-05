Strijd om roze in zware bergetappe

De spannende strijd om de roze leiderstrui in de Ronde van Italië krijgt vrijdag een vervolg in een zware bergetappe. De rit van Venaria Reale naar Bardonecchia over 185 kilometer bevat vier bergen, met de Colle delle Finestre halverwege en de aankomst bergop op de Jafferau als blikvangers.

Tom Dumoulin pakte in de rit van donderdag een kleine halve minuut terug op Simon Yates en de Limburger halveerde daarmee zijn achterstand op de Britse drager van het roze. Het verschil tussen de twee titanen van de Giro bedraagt nog maar 28 tellen. De etappe van vrijdag lijkt een garantie op grote tijdverschillen.

De Colle delle Finestre springt eruit. De eerste 9 kilometer van deze lange klim gaan nog over asfalt, maar de laatste 9 moeten de renners over grint- en gravelpaden. De klim telt in totaal 45 haarspeldbochten. De top ligt op 2178 meter en is het dak van de Giro (Cima Coppi). De laatste 7 kilometer van de slotklim is steil.