Van Gerwen gaat af voor recordaantal kijkers

Een recordaantal toeschouwers bij een dartstoernooi heeft Michael van Gerwen vrijdag zien afgaan. De nummer 1 van de wereld moest in de kwartfinale van de German Darts Masters in Gelsenkirchen diep buigen voor de Belg Dimitri Van den Bergh: 3-8. De tweevoudig wereldkampioen haalde weliswaar een hoger gemiddelde dan Van den Bergh, maar ‘Mighty Mike’ miste heel wat dubbels.

Het evenement werd gehouden in de Veltins Arena, het voetbalstadion van de Duitse club Schalke 04. Meer dan 20.000 dartsfans volgden vanaf het veld de partijen op het podium. Daarmee werd het record uit 1939 ruimschoots verbroken. Toen zaten ruim 14.000 toeschouwers bij een toernooi in Londen. Het naoorlogse record werd eerder dit jaar gevestigd bij de Premier League Darts in Berlijn, waar 12.000 mensen op afkwamen.

Raymond van Barneveld strandde ook in de kwartfinales. De Hagenaar wist zich tegen Peter Wright na een flinke achterstand terug te knokken tot 7-7, maar de beslissende leg ging naar de Schotse titelverdediger.