Van Rijsselberghe al klaar in Medemblik

Windsurfer Dorian van Rijsselberghe heeft in de aanloop naar de WK in alle olympische klassen in Aarhus (30 juli – 12 augustus) nog veel werk te verrichten. De tweevoudig olympisch kampioen slaagde er bij de jaarlijkse zeilregatta op het IJsselmeer bij Medemblik niet in om de medalrace te bereiken. De 29-jarige plankzeiler, die nog een trainingsachterstand heeft, kwam op de voorlaatste wedstrijddag als negende, zevende en elfde over de finish. Daarmee belandde hij op de zestiende plek in de eindstand. Eerder deze maand moest hij bij de wereldbeker in Hyères genoegen nemen met de 27e plaats.

Kiran Badloe, die met Van Rijsselberghe de strijd moet aangaan om het olympische ticket voor Tokio 2020, handhaafde zich op de vierde plek. Hij maakt zaterdag in de finale nog een minieme kans op brons. Bij de vrouwen ligt Lilian de Geus (derde) nog altijd op medaillekoers.

Daphne van der Vaart begint als koploper aan de medalrace in de Laser Radial, met Maxime Jonker als nummer drie. Annemiek Bekkering en Annette Duetz verdedigen in de finale hun leidende positie in de 49erFX.