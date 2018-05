Cavaliers slepen er zevende duel uit

Cleveland Cavaliers heeft de stand in de best-of-sevenserie met Boston Celtics om een plaats in de finale van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA weer gelijkgetrokken. De verliezend finalist van vorig jaar won in de eigen hal met 109-99, waardoor het nu 3-3 staat. Het beslissende zevende duel is zondag in Boston.

LeBron James was op dreef met 46 punten, 11 rebounds en 9 assists voor de ‘Cavs’ die wellicht bezorgd naar Boston afreizen. In deze halve finale werden alle duels gewonnen door het thuisspelende team. De winnaar van de tweekamp neemt het in de finale op tegen Houston Rockets of titelverdediger Golden State Warriors. In die serie duels staat het 3-2 voor de Rockets. ,,Het is een geweldig gevoel om nog een wedstrijd te mogen spelen”, zei James. ,,Ik heb altijd gezegd dat een ‘Game 7’ de beste twee uren in onze sport oplevert. Laten we ervan gaan genieten.”

George Hill kwam tot 20 punten voor Cleveland, dat Kevin Love vroegtijdig met een blessure naar de kant zag gaan. De forward was er het slechtst aan toe nadat hij en Celtics Jayson Tatum met de hoofden tegen elkaar waren gebotst. Niet duidelijk was of zijn meespelen zondag in gevaar is.

Bij Boston was Terry Rozier mede dankzij zes driepunters de topschutter met 28 punten, Jaylen Brown kwam tot 27 punten.