Dumoulin: kan mezelf helemaal niks verwijten

Tom Dumoulin is tevreden met zijn tweede plaats in de Ronde van Italië. ,,Ik kan mezelf helemaal niks verwijten”, zei de Limburger aan de finish van de laatste bergrit. Dumoulin probeerde op de slotklim van alles om weg te rijden bij Chris Froome. Hij koos vijf keer de aanval, maar hij wist de drager van de roze trui niet te lossen.

,,Ik heb het zo hard en zo vaak mogelijk geprobeerd, maar ik was helemaal leeg”, zei Dumoulin, die Froome een dag eerder met een imponerende solo over 80 kilometer de macht had zien grijpen in de Giro. De kopman van Team Sunweb wist dat hij in de bergetappe naar Cervinia 40 seconden moest goedmaken op zijn Britse rivaal.

,,Ik zou het mezelf niet vergeven kunnen hebben als ik toch nog niet een keer geprobeerd zou hebben. Ik heb alles gegeven. Ik dacht niet meer na de laatste 20 kilometer, ook niet of ik Froome nog kon kraken. Ik dacht alleen: ik ga gewoon en zie wel waartoe het leidt. Het was niet genoeg om te winnen, maar ik ben super-, supertrots.” Froome pareerde alle aanvallen van Dumoulin en pakte op het laatste stuk nog zelfs een paar extra seconden.

Met alleen de slotrit naar Rome nog te gaan, stelde de Brit in Cervinia zijn eerste eindzege in de Giro zo goed als veilig. Dumoulin moet na zijn winst van vorig jaar nu genoegen nemen met de tweede plaats, op 46 tellen van de Brit. ,,Ik heb drie superweken gehad met de ploeg. Ik ben superdankbaar. Vandaag kon ik in de laatste kilometer nog iets terugdoen voor Sam Oomen. Ik ben superblij met mezelf, met de ploeg. We hebben alles eruit gehaald en geen fout gemaakt. That’s it.”

Dumoulin begon de Giro drie weken geleden met winst van de tijdrit door Jeruzalem. De eindwinnaar van vorig jaar kende nauwelijks een slechte dag, maar moest zijn meerdere erkennen in Froome. ,,Ik kan leven met dit resultaat, uiteindelijk was Froome te sterk. Ik heb nergens spijt van, dit is wat het is. Maar ongelooflijk, wat een weken. Dit was ‘by far’ de gekste ronde die ik heb gedaan. Revanche in de Tour? Daar ben ik helemaal niet mee bezig.”