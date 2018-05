Gesink: ben blijven knokken

Terwijl vele blikken gericht waren op het duel tussen Chris Froome en Tom Dumoulin reed Robert Gesink in de laatste bergrit van de Giro d’Italia naar een knappe tweede plaats. Alleen de Spanjaard Mikel Nieve bleef buiten bereik van de Achterhoeker van LottoNL-Jumbo. ,,Dit was voor mij het maximaal haalbare. Ik heb gereden voor wat ik waard was”, zei Gesink bij Eurosport.

Gesink maakte deel uit van een vroeg ontstane kopgroep, maar kon niet mee toen Nieve op de voorlaatste col het tempo opvoerde. Hij belandde in een eerste achtervolgende groep, maar moest ook die renners laten gaan. ,,Ik kon niet mee in de tweede klim, maar de renners voor me gingen een-voor-een kapot en ik bleef knokken. Ik heb er nog veel ingehaald.”

Aan het begin van de slotklim moest Gesink zelfs nog van de fiets vanwege een lekke band. ,,Maar het verschil was beneden twee minuten en boven nog steeds. Het heeft niet veel uitgemaakt. Ik was blij dat ik me nog heb laten zien. Er waren weinig kansen en ik heb veel voor Sam Bennett gedaan, onze Kiwi.”

Gesink keek al uit naar de Tour. ,,Alleen de rug gaat nog altijd moeizaam, zeker na twee van zulke dagen hier. Het is geen excuus, maar wel een leermoment voor mezelf. Ik moet blijven werken en goed herstellen.”