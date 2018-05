Hordeloper Smet in pr naar EK

Koen Smet heeft zich op de 110 meter horden geplaatst voor de EK atletiek in Berlijn. De 25-jarige Amsterdammer snelde zaterdag bij internationale wedstrijden in de Belgische plaats Oordegem naar een persoonlijk record van 13,53 seconden. Smet dook daarmee net onder de limiet die op 13,55 staat.

De Amsterdammer miste twee jaar geleden het EK in ‘zijn’ stad en liep ook de Olympische Spelen van Rio de Janeiro mis. Smet belandde in een zware depressie, maar knokte zich daar langzaam uit. De hordeloper wist zich te plaatsen voor de WK indoor van begin dit jaar in Birmingham, waar hij in de halve finale bleef steken.