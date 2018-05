Larsson volgt Bertens op in Neurenberg

Tennisster Johanna Larsson heeft het internationale toernooi van Neurenberg gewonnen. De Zweedse versloeg in de finale Alison Riske uit de Verenigde Staten. Dat deed ze in twee sets, 7-6 (4) en 6-4.

Larsson volgt Kiki Bertens op, die het evenement in de Duitse plaats de afgelopen twee jaar had gewonnen. Bertens verloor nu in de kwartfinale van de Belgische Kirsten Flipkens.

Voor de 29-jarige Larsson, de nummer 97 op de wereldranglijst en doorgaans de dubbelpartner van Bertens, was het pas haar tweede winst in een WTA-toernooi. Ze besliste de partij na een uur en 46 minuten op haar eerste matchpoint.