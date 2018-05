Pinot raakt zicht op podium kwijt

De Franse wielrenner Thibaut Pinot gaat zijn derde plaats in de Ronde van Italië wellicht verspelen. De renner van Groupama-FDJ is in de voorlaatste etappe op de tweede van drie Alpencols de aansluiting met de andere klassementsrenners verloren. Pinot staat achter rozetruidrager Chris Froome en Tom Dumoulin derde. De marge met de nummer vier, de Colombiaan Miguel Angel Lopez, bedraagt 40 seconden.

Pinot rijdt met drie ploeggenoten ver achter zijn concurrenten. Vrijdag had Simon Yates een inzinking die hem de leiding in het klassement kostte. De Brit verloor bijna 40 minuten op ritwinnaar Froome.