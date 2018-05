Ricciardo bezorgt Red Bull pole in Monaco

Daniel Ricciardo heeft poleposition veroverd voor de Grote Prijs van Monaco. De Australische coureur verbeterde in zijn Red Bull tijdens de kwalificaties tot drie keer toe het baanrecord. Met 1.10,810 verzekerde Ricciardo zich van de eerste startplaats voor de race over het smalle en bochtige stratencircuit.

Sebastian Vettel zette in zijn Ferrari de tweede tijd neer. De Duitser, vorig jaar winnaar in Monaco, gaf ruim twee tienden toe op Ricciardo. WK-leider Lewis Hamilton kwalificeerde zich als derde. De Britse coureur van Mercedes was ruim vier tienden minder snel dan Ricciardo, die in alle trainingen de snelste was en voor de tweede keer in zijn carrière poleposition veroverde in de Formule 1.

Twee jaar geleden deed de Australiër dat ook in Monaco. Hij moest toen in de race genoegen nemen met de tweede plaats, achter Hamilton. ,,Dit mogen we wel even vieren”, zei Ricciardo, die op de nieuwe hypersoft-banden van Pirelli tot nu toe domineert in het prinsdom. ,,En laten we het dan morgen afmaken.”

Max Verstappen deed niet mee aan de kwalificatie en moet daarom vanaf de laatste plek starten. De Nederlandse teamgenoot van Ricciardo raakte aan het einde van de derde training de vangrails. Daarbij ging het rechtervoorwiel van zijn bolide kapot. Verstappen schoot met zijn onbestuurbare Red Bull over de curbstones hard de vangrails in.

De monteurs slaagden er niet in de bolide op tijd te repareren voor de kwalificatie. De twintigjarige Limburger hoopte in zijn woonplaats zijn eerste ‘pole’ te pakken, maar het eindigde in een grote deceptie. Verstappen staat zondag voor een zware inhaalrace op een circuit waar inhalen bijzonder lastig is.