Ricciardo de snelste na crash Verstappen

Daniel Ricciardo en Max Verstappen hebben de overmacht van Red Bull in de trainingen voor de Grote Prijs van Monaco in de Formule 1 zaterdag bevestigd met de snelste tijden in de derde en laatste vrije training. Ricciardo kwam tot een tijd van 1.11,786, opnieuw een baanrecord. Even daarvoor had Verstappen de oude toptijd al scherper gesteld in 1.11,787. In een poging die tijd nog te verbeteren crashte Verstappen kort voor het verstrijken van de de trainingsessie. Kort daarop kon Ricciardo nog net onder diens tijd duiken.

De derde tijd was voor Sebastian Vettel, de Duitse Ferrari-rijder gaf twee tienden toe op de Australiƫr.

De bolide van Verstappen oogde behoorlijk beschadigd, waardoor er werk is voor de monteurs. Om 15.00 uur is de kwalificatie waarin de beide Red Bull-coureurs normaal gesproken favoriet zijn om poleposition te veroveren voor de grand prix van zondag. Voor Verstappen zou het de eerste pole uit zijn loopbaan zijn.