Thiem met graveltitel naar Roland Garros

Tennisser Dominic Thiem geldt als outsider voor Roland Garros en de Oostenrijker komt nu met een titel op zak naar Parijs. De nummer acht van de wereld schreef het graveltoernooi van Lyon op zijn naam, door de Franse favoriet Gilles Simon in de finale te verslaan: 3-6 7-6 (1) 6-1. Het betekende voor Thiem zijn tiende ATP-titel, de tweede al dit jaar nadat hij eerder het graveltoernooi van Buenos Aires had gewonnen.

De Oostenrijker wist onlangs op het gravel in Madrid een einde te maken aan de zegereeks van Rafael Nadal. De Oostenrijker is de enige die de Spanjaard, tienvoudig winnaar van Roland Garros, in 2017 en 2018 heeft verslagen op gravel.

In Genève ging de titel naar Márton Fucsovics uit Hongarije. De nummer 60 van de wereld versloeg in de finale op het Zwitserse gravel de Duitser Peter Gojowczyk: 6-2 6-2. Voor de 26-jarige Fucsovics betekende het zijn eerste ATP-titel.