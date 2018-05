Verstappen: klein foutje, grote gevolgen

Een foutje met grote gevolgen. Zo omschreef Max Verstappen het moment waarop hij een bocht iets te vroeg instuurde aan het einde van de laatste vrije training voor de Grote Prijs van Monaco. De coureur van Red Bull schampte de vangrails en daarbij brak zijn rechtervoorwiel af. Verstappen schoof vervolgens hard de omheining in. De schade was zo groot, met ook een lekkende versnellingsbak, dat hij de kwalificatie miste en daardoor zondag vanaf de laatste plek van start gaat.

,,Het is geen excuus, maar ik werd wat afgeleid toen ik een langzaam rijdende auto passeerde. Ik stuurde de bocht denk ik daardoor iets te snel in en schampte de vangrails”, zei Verstappen. ,,Net als in China was dit mijn eigen fout. Natuurlijk is dit niet wat je wil, maar helaas gebeuren zulke dingen soms. Extra pijnlijk is dat ik hier op dit circuit kans had op poleposition en de winst. Het was een klein foutje, maar ik betaal daar een grote prijs voor. Zo gaat dat in Monaco. We weten dat we snel zijn hier, maar het is lastig inhalen. En als je wordt opgehouden, kan je weinig uitrichten.”