Max Verstappen heeft zijn kansen op een goede klassering in de Grote Prijs van Monaco voor Formule 1 vergooid. De Nederlander van Red Bull belandde zaterdag in de derde vrije training in de vangrail. Zijn bolide was daardoor dermate beschadigd dat een optreden in de kwalificatie er niet inzat. Verstappen, die de tweede tijd had laten noteren achter zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, moet nu zondag vanaf de laatste startpositie vertrekken.