Bloemendaal wint Euro Hockey League

Bloemendaal heeft voor de derde keer de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyers uit Noord-Holland versloegen op het eigen veld in de finale Kampong met 8-2. De derde plaats was ook voor een Nederlandse ploeg, Rotterdam versloeg het Belgische Herakles.

De Nederlandse landskampioen Kampong nam vlak voor rust door een veldgoal van Constantijn Jonker een 2-0 voorsprong, met de nieuwe puntentelling waarin veldgoals en strafballen dubbel tellen. In het derde kwart kwam Bloemendaal op voorsprong door velddoelpunten van Xavier Lleonart en Roel Bovendeert.

Bloemendaal-goalie Jaap Stockmann hield in het vierde kwart vervolgens het doel schoon en kon zo met een hoofdprijs afscheid nemen. Na een duel waarin Kampong een strafcorner dacht te krijgen, sloeg Bloemendaal toe in de counter via Thierry Brinkman. In de slotfase maakte Jamie Dwyer er zelfs nog 8-2 van.

,,Om je carrière af te sluiten na een fantastisch toernooi in zo ’n sfeer en op je eigen veld, dat kan niet beter”, reageerde Stockmann. De doelman neemt na veertien seizoenen bij Bloemendaal afscheid van het tophockey. Hij won vijf landstitels en drie keer de Euro Hockey League met de club. ,,Na de teleurstellend verlopen play-offs om de titel waarin we werden uitgeschakeld, hebben we ons als team herpakt en zijn we goed teruggekomen. We waren hier niet te stoppen.”