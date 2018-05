Froome heeft eindzege Giro binnen

De Brit Chris Froome heeft na de Tour en de Vuelta van vorig jaar ook de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De slotetappe, in feite nog slechts van belang voor de dagzege, werd ook nog na drie van de tien ronden geneutraliseerd zodat er op de streep geen tijdverschillen meer konden worden gemaakt. De rit werd gewonnen door de Ier Sam Bennett.

Froome, die mogelijk nog wordt geschorst na een positieve test in de Ronde van Spanje, hield in het eindklassement Tom Dumoulin 46 seconden achter zich. De derde plaats was voor de Colombiaan Miguel Angel Lopez. Sam Oomen, ploeggenoot van Dumoulin bij Sunweb, werd negende.

Tot vrijdag leek de eindzege van de Giro te worden betwist door de Brit Simon Yates en Dumoulin. Froome had zich weliswaar getoond met een ritzege in de prestigieuze etappe naar de Monte Zoncolan, maar had de dag erna al weer tijd verloren. De nummer vier van het klassement plaatste vrijdag echter een in het moderne wielrennen zelden vertoonde aanval die hij bekroonde met de ritzege en een voorsprong in het klassement van 40 seconden op Dumoulin. Yates was na een inzinking verdwenen uit de top van het klassement, iets wat de Fransman Thibaut Pinot zaterdag overkwam. Daardoor maakte de Colombiaan Miguel Angel Lopez het podium compleet.

De eindzege voor Froome is hoe dan ook omstreden. De Brit won weliswaar drie grote rondes op rij na de zeges in de Tour en de Vuelta van 2017 maar die laatste overwinning wordt hem mogelijk alsnog ontnomen. Advocaten van Team Sky zijn met behulp van medici nog altijd druk bezig de positieve plas van Froome te verklaren. Hij heeft met toestemming van de internationale wielrenunie UCI een anti-astmamiddel gebruikt, maar bleek tijdens de Ronde van Spanje een veel te hoge waarde van het daarin verwerkte product salbutamol in zijn lichaam te hebben.

De gangbare procedure is dat een renner dan moet aantonen hoe dat komt, maar dat hij in de tussentijd mag blijven fietsen. Zo zou het kunnen gebeuren dat Froome alsnog een schorsing krijgt en in ieder geval de Vuelta van zijn erelijst moet schrappen. Of dat ook voor zijn winst in de Ronde van Italië geldt blijft onduidelijk. Girobaas Mauro Vegni wist vooraf al zeker dat dat niet zal gebeuren, de UCI liet meteen weten dat de Italiaan daarover geen zeggenschap heeft.